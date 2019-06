Genuss im Mostlandl Hausruck mit einem Knödeltrio aus Bad Schallerbach

"Kochlandschaft Mostlandl Hausruck" nennt sich die Serie an Filmbeiträgen, bei denen Akteure aus den 33 Mitgliedsgemeinden des "Mostlandls Hausruck" für regionalen Genuss die Werbetrommel rühren. Jede Woche geht ein Beitrag auf Sendung, der auf nachrichten.at und in sozialen Medien angesehen werden kann.

Regionale Erzeuger sollen mit ihren Produkten vor den Vorhang geholt werden, Gastronomen aus dem Mostlandl zeigen, was sie mit diesen Lebensmitteln kulinarisch zaubern können.

Bevor die nächsten Rezepte nach der Sommerpause ab Mitte September wieder abgerufen werden können, steht diese Woche Manuela Mauthner vor dem Kamerateam von Wolfgang Czeland. Die Köchin des Mostheurigen "Am Hochfeld" in der Kurgemeinde Bad Schallerbach zeigt, wie "Dreierlei Knödel" zubereitet werden, also das typische Hausruckviertler Genuss-Trio mit Speck-, Haschee- und Grammelknödeln. Natürlich wird die Mahlzeit mit Sauerkraut serviert.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Grieskirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.