Genuss auf Haubenniveau im Mostlandl

"Kochlandschaft Mostlandl Hausruck" nennt sich eine Serie von Filmbeiträgen, bei denen Akteure aus den 33 Mitgliedsgemeinden des "Mostlandls Hausruck" für regionalen Genuss die Werbetrommel rühren. Jede Woche geht ein Beitrag auf Sendung, der auf nachrichten.at und mostlandl-hausruck.at sowie in sozialen Medien angesehen werden kann.

Regionale Erzeuger sollen mit ihren Produkten vor den Vorhang geholt werden, Gastronomen aus dem Mostlandl zeigen, was sie mit diesen Lebensmitteln kulinarisch zaubern können.

Nach der Sommerpause lässt sich die Grieskirchner Haubenköchin Elisabeth Grabmer in die Kochtöpfe schauen und zeigt in der aktuellen Folge, wie vielfältig Zwiebeln als Beilage zum Beiried vom Jungstier aus der Region sein können. Die Köchin der Waldschänke nimmt dafür nicht nur Röstzwiebeln, sondern lässt rund ein Zentimeter dicke Zwiebelscheiben mit Thymian und Rosmarin und einem Schuss Mostessig köcheln, bis sie gar sind. Außerdem verwendet sie eingelegte Zwiebelringe und in Rapsöl geschmorte Salatherzen als Beilage. Zwiebelsegmente, die man erhält, wenn man das Gemüse halbiert und kurz kocht, füllt sie mit Quinoa. Und als Tipp zum Schluss soll man das Beiried, wenn es aus dem Ofen kommt, noch kurz rasten lassen, damit es schön saftig bleibt.

Viel Spaß beim Nachkochen!