Generationenhaus in der Linzer Straße ersetzt das alte Leopold-Spitzer-Heim

Der letzte Rest des alten Leopold-Spitzer-Heimes wird seit Montag stückweise von Abrissbaggern zerlegt. Wo viele Jahrzehnte lang mehrere Generationen ihren Lebensabend verbrachten, ist nun eine fünfstöckige Wohnanlage geplant, die künftig auch jungen Menschen Raum zum Wohnen bietet: "Unser neues Generationenhaus ist nicht nur für ältere Personen gedacht. Es können beispielsweise auch Studierende der Fachhochschule darin leben", sagt Projektleiter Christoph Haupert von der Welser Heimstätte.

66 Wohnungen geplant

Angrenzend an die Linzer Straße und verbunden mit dem neuen Spitzer-Seniorenheim entstehen in zwei Bauabschnitten insgesamt 66 Wohnungen. Der erste Abschnitt sieht barrierefreie Wohnungen speziell für ältere, noch selbständige Menschen vor.

Das Konzept sieht größere Aufzüge, elektrische Haupteingangstüren und Badezimmer mit Duschen und Toiletten nach dem Vorbild eines Seniorenheimes vor. Auch bedarfsgerechte Küchen sind eingeplant. Die Stadt fördert das Generationenwohnen.

Das größte Plus ist die Anbindung an die Infrastruktur des neuen Spitzer-Heimes. Wer das Paket "Wohnen mit Service" bucht, erhält Anspruch auf bestimmte Serviceleistungen – etwa 24-Stunden-Notruf, Kurzzeitpflege, Mittagstisch im Heim, Hilfe des Haustechnikers etc.

Neben den Seniorenwohnungen plant die Heimstätte eine Wohngemeinschaft der Lebenshilfe für geistig und mehrfach beeinträchtige Menschen und große Wohnungen für Familien und Wohngemeinschaften. Entsprechend dem Namen soll sich mit diesem Mix an Zielgruppen eine generationenübergreifende aktive Nachbarschaft mit sozialen Kontakten und niederschwelligen Hilfen entwickeln.

Fertigstellung 2022

Die Fertigstellung des ersten Bauteils mit 39 Mietwohnungen ist im Frühjahr 2022 vorgesehen. Der zweite Abschnitt mit 26 Mietkaufwohnungen beginnt 2021 und soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. In Summe verbaut die Heimstätte 10,1 Millionen Euro.