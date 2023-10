Gemüse für RK-Markt

Besonders Frischwaren wie Gemüse sind oft Mangelware in Rotkreuz-Märkten wie jenen in Peuerbach und Grieskirchen. Einkommensschwache Menschen können dort günstig Lebensmittel einkaufen.

Die Grünen des Bezirks Grieskirchen haben nun jeweils 1000 Euro an die Märkte in Grieskirchen und Peuerbach gespendet. Zudem haben sie mit Herstellern Sonderkonditionen vereinbart, sodass mehr Gemüse gekauft werden kann. Der Rotkreuz-Markt in Grieskirchen wird vom Bio- und Regionalmarkt "einfach" beliefert. Nach Grieskirchen liefert der Eferdinger Gemüsebetrieb Sieburg zu günstigeren Preisen.

