"Gemma Panzer schaun" – mehr als 7000 kamen

Bei den "dynamischen Vorführungen" wurden – in Anlehnung an das Panzerlied – auch die Gesichter der Zuschauer "bestaubt".

Erstmals seit der Corona-Pandemie öffneten sich am Samstag die Tore der Hessen-Kaserne in Wels für die Bevölkerung und die Interessierten strömten massenhaft herbei – aus Oberösterreich und weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Verantwortlichen des Panzerbataillons 14 und des Heereslogistikzentrums hatten zu einem "Tag der offenen Tür" eingeladen und mehr als 7000 Menschen kamen nicht nur zum "Panzerschaun".

Groß war das Interesse auch am Logistikzentrum. Dort werden etwa in der modernsten Lehrwerkstätte des Heeres derzeit elf Burschen und sieben Mädchen in zehn Lehrberufen (vom Sattler bis zum Mechatroniker) ausgebildet. Erst am Freitag konnte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) den Standort Wels für den bereits 200. Lehrling auszeichnen. "Eine besondere Anerkennung", freute sich der Kommandant des Heereslogistikzentrums, Oberst Alfred Kaser.

Besonderen Anklang bei den Heeres-Interessierten – es kamen auch viele Familien in die Kaserne – fanden natürlich die insgesamt drei "dynamischen Vorführungen", bei denen anschaulich die Stärke des Kampfpanzers "Leopard 2A4" demonstriert wurde.

Diese 55-Tonnen-Gefährte werden in den kommenden Jahren vom "analog-elektrischen ins digitale Zeitalter" weiterentwickelt. Einen Eindruck, wie der "2A4" aussehen wird, vermittelte der deutsche Partner der "14er", das Panzerbataillon 104 im bayerischen Pfreimd, mit einem "Leopard 2A7".

Am äußeren Erscheinungsbild "unseres Leopard" wird sich zwar wenig ändern, der 2A7 fällt mit einer längeren Kanone auf. "Das Innenleben wird aber praktisch ident sein, also hochdigital", sagte Oberst Jörg Loidolt, Kommandant des Panzerbataillons 14, den OÖN.

Kam in der Vergangenheit häufig die Frage, wozu wir noch Panzer brauchen, so habe sich das geändert, sagt Loidolt. "Die Frage des Wozu ist ausreichend beantwortet. Jetzt kommt oft die Frage, warum haben wir so wenige, manche Fragen gehen auch ins Detail."

Apropos Detail: Die Besucher konnten sich in der Kaserne natürlich auch stärken. Und so mundeten 200 Liter Gulasch, 900 Paar Bratwürste, 150 Kilo Pommes und 150 Kilo Leberkäse.

