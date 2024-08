Gemeinschaftlich gärtnern und die Natur genießen am Fuße der Schaunburg

Am Fuße der Schaunburg gärtnern ältere Damen und eine Jungfamilie gemeinsam, sie pflanzen und ernten zahlreiche Gemüsesorten und verbringen wertvolle Zeit in der Natur. Nach getaner Arbeit wird es bei der Feuerstelle oder dem Pavillon mit einem Gläschen Wein gemütlich. Oder der Tag beginnt im Garten mit einem gemütlichen Frühstück. Und wenn jemand auf Urlaub ist, findet sich schnell jemand, der das Gießen im Schaunburger Biogarten "s’Landl" übernimmt.

Die Idee für den Gemeinschaftsgarten hatten die Nebenerwerbslandwirte Karin und Gottfried Wieser vor zwei Jahren. Das 3500 Quadratmeter große Grundstück mit Streuobstwiese und Naschhecke mitten im Grünen ist dafür ideal. "Unser Garten steht für Erholung und Gemeinschaft und besteht nicht nur aus Arbeit", betonen die Lehrerin und der Diplomkrankenpfleger. Noch sind einige Gemüsefelder zu rund 25 Quadratmetern für Menschen, die gerne mit Gleichgesinnten gärtnern wollen, frei. Der Jahresbeitrag kostet 140 Euro.

Kinder pflanzen in der "MaulwurfCity"

Besonders gut angenommen wird das Programm für Schulen, die "MaulwurfCity". Die Kinder pflanzen im Frühling Gemüse an und kommen in den ersten Schulwochen im Herbst zum Ernten in den Biogarten. Dazwischen übernimmt die Familie Wieser mit ihren Söhnen Lorenz und Alex auf den Gemüsefeldern die Pflege. "Wir haben eine mobile Feldküche aufgestellt, dort können die Kinder zum Beispiel Kürbiscremesuppe oder Spiralchips machen", sagt Gottfried Wieser. Wichtig ist ihm und seiner Frau, dass Kinder erleben können, wie was wächst und dass Gemüse nicht aus dem Superregal kommt.

Gut angekommen sind bei den Schulkindern auch Projekttage mit Ausflügen zur Schaunburg, zum Eferdinger Flugplatz und zur Skisprung-Arena in Hinzenbach.

