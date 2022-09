Seit 130 Jahren ist die Marienwarte am Thalheimer Reinberg eines der markantesten Wahrzeichen der Region und beliebtes Ausflugsziel. Sogar Kaiser Franz Joseph und seine Gemahlin Sisi genossen von dort oben den Blick übers Land. Das Jubiläum wird am Dienstag, 27. September, gebührend gefeiert. Die Stadt Wels, der das rund 100.000 Quadratmeter große Naherholungsgebiet am Reinberg seit 80 Jahren gehört, und die Gemeinde Thalheim laden am 27. September zu einer gemeinsamen Wanderung und Feier.