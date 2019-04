Gemeinsam verschieden sein: Premiere für den "Tag der Inklusion" in Wels

WELS. Menschen mit Beeinträchtigung werden auf dem Stadtplatz in den Mittelpunkt gerückt.

Es geht um den Abbau von Barrieren und Berührungsängsten. Bild: OÖNachrichten

"Wir haben ein Handicap, Ja. Aber lasst uns an der Arbeit, am Leben teilhaben", richtete gestern die blinde Susanne Breitwieser bei einer Pressekonferenz zum ersten "Tag der Inklusion" am 4. Mai in Wels einen Appell an die Öffentlichkeit. Ziel der Veranstaltung, die die Stadt Wels gemeinsam mit Vereinen und Organisationen ausrichtet, ist es, Menschen mit Beeinträchtigung in den Mittelpunkt zu stellen und Berührungsängste abzubauen. "Wir haben uns deshalb auch ganz bewusst dazu entschieden, die Veranstaltung am Stadtplatz und somit im Herzen von Wels durchzuführen", sagt Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FP). Der Termin passt zeitlich zu dem am 5. Mai stattfindenden europäischen Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Die Besucher können etwa selbst testen, welche Barrieren für Rollstuhlfahrer unüberwindbar sind, und wie es ist, wenn man "blind" durch die Innenstadt geht. Auf dem Programm stehen außerdem eine Musicalvorführung, Rollstuhl-Basketball mit den Rolling Bones, eine Tanzaufführung der Theatergruppe IBIS, Wheelchair Dancing und als Abschluss von 17 bis 22 Uhr eine Disco mit DJane Solaris im Pfarrsaal der Stadtpfarrkirche. Die Mitarbeiter des Speisewagens der Caritas kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher.

Mitwirkende beim Inklusionstag sind das Integrative Schulzentrum Wels-Stadt, der Blinden- und Sehbehindertenverband OÖ, die Bezirksgruppe Wels des Zivil-Invalidenverbands, die Lebenshilfe Oberösterreich und der Verein Miteinander.

Und wie weit ist die Stadt Wels in Sachen Barrierefreiheit? Dazu Bürgermeister Andreas Rabl (FP): "Es gibt noch zahlreiche Hindernisse in der Stadt für Rollstuhlfahrer, und wir haben kein fertig ausgebautes Leitsystem für Blinde. Wir versuchen natürlich bauliche Hindernisse zu entschärfen und sind uns dieser Verantwortung bewusst."

Das ist aber nicht immer ganz einfach, beispielsweise wenn ein Blindenstreifen, der den Übergang vom Gehsteig zum Zebrastreifen anzeigt, zu einer Barriere für Rollator-Nutzer wird. Auch in öffentlichen Gebäuden gibt es noch Nachholbedarf, etwa im Kornspeicher, wo ein Treppenlift eingebaut wird. Susanne Breitwieser würde sich eine größere Zahl an akustischen Ampelanlagen in Wels wünschen. (krai)

Tag der Inklusion, Samstag, 4. Mai, 10–16 Uhr, Stadtplatz; Disco "All Together" ab 17 Uhr im Pfarrsaal der Stadtpfarrkirche.

