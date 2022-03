Gemeinsam statt einsam

Abseits vom Tagesgeschäft trafen sich die vier Bürgermeister Christian Penn (Eferding), Harald Schick (Fraham), Mario Hermüller (Pupping) und Wolfgang Kreinecker (Hinzenbach) kürzlich zum gemeinsamen Kochen in der Eferdinger Land Akademie, um den Beweis anzutreten, dass viele Köche nicht den Brei verderben. Thema waren dabei natürlich auch die gemeindeübergreifenden Projekte, die man zusammen angehen will.

Die gemeinsam durchgeführte Corona-Impfaktion war ein Anfang, die Fortsetzung des Integrationsprojekts "All together" wird derzeit vorbereitet und auch die "Blackout-Vorsorge" ist Thema. Die Verbesserung der Radwege, vor allem von den Umlandgemeinden in das Zentrum, ist in Planung. Ein weiteres Projekt ist die Versorgung der Kinderbetreuungseinrichtungen mit Mittagessen sowie Essen auf Rädern. Das Angebot soll regionaler werden. Ein Ersatz für die Küche im ehemaligen Bezirksalten- und Pflegeheim Leumühle ist im Gespräch.

Weitere Themen, die angegangen werden müssen, sind die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen und das künftige Probelokal für den Musikverein Eferding. Eine bessere Einbindung der Umlandgemeinden bereits bei der Projektplanung ist Ziel der verstärkten Kooperation.

Zubereitet haben die vier Bürgermeister übrigens mithilfe von Kirchenwirt Christoph Enengl aus Kirchberg-Thening ein schmackhaftes Sechs-Gänge-Menü.