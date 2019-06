Gemeinderat kürt Klingers Nachfolger im Herbst

Der nächste Bürgermeister der 3600-Einwohner-Gemeinde wird nicht bei einer Volkswahl, sondern vom Gemeinderat bestimmt. Das ist zwei Jahre vor der nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl möglich. Der zum Landesrat aufgestiegene Langzeit-Bürgermeister Wolfgang Klinger (FPÖ) wird bis zum 28. September im Amt bleiben.

"Ich bin überzeugt, dass die Bürger auch den demokratischen Mitteln des Gemeinderats vertrauen", sagt Klinger. Wen die Freiheitlichen aufstellen werden, lässt er noch offen. Nicht kandidieren wird Vizebürgermeister Philipp Möslinger, der erst seit kurzem im Amt ist. "Ich werde aber nach derzeitigem Stand als Spitzenkandidat bei der Wahl 2021 antreten", sagt Möslinger. Auch er hält sich bedeckt, wer nun als Übergangskandidat zur Verfügung stehen wird. Nur so viel "Er soll Erfahrung mitbringen und sich auch mit den Finanzen auskennen."

Zufrieden mit der Wahl im Gemeinderat ist auch SPÖ-Parteiobmann Peter Schoberleitner. "Ich glaube, dass das in der Bevölkerung gut aufgenommen wird, wenn in diesem Jahr nach der EU- und der Nationalratswahl nicht noch eine Wahl ansteht." Der Kandidat der Sozialdemokraten ist Fraktionsobmann Andreas Ehrenleitner. Bis spätestens zur nächsten Gemeinderatssitzung am 28. Juni sollen die Namen aller Kandidaten feststehen.

Über etwaige Allianzen hält man sich aus parteitaktischen Gründen bedeckt, das sei auch noch zu früh. Die Mandatsverteilung sieht derzeit folgendermaßen aus: FPÖ: 11 Mandate, ÖVP: 8 Mandate, SPÖ: 3 Mandate, Grüne: 3 Mandate.

Klinger, Transportunternehmer und Gastwirt, muss sich auch rasch um die Betriebsnachfolge kümmern. "Bei drei Einzelunternehmen ist das nicht so einfach", sagt Klinger. Sein Sohn, der Bauingenieurwesen studiert, soll nachfolgen, er macht im Herbst die Konzessionsprüfung.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at