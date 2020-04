Gemeinde informiert die Bürger über Corona-Fälle

Um Gerüchten und Fake News vorzubeugen, werden die Bürger von der Gemeinde und Bürgermeister Fabian Grüneis über mehrere Infokanäle fast täglich informiert. "Über Facebook-Nachrichten und SMS schaffen wir es, die aktuelle Zahl der Corona-Infizierten, örtliche Maßnahmen und die Absage von Veranstaltungen sehr schnell zu kommunizieren", sagt Grüneis. Für den Newsletter sind bereits mehr als 650 Bürger angemeldet.

Als der erste Corona-Fall in Waizenkirchen auftrat, meldeten sich Bürger am Gemeindeamt, ob es stimme, dass bereits sieben infiziert seien. "Mit Information beugen wir Gerüchten, die kursieren, vor. Mit Stand gestern hatten wir vier Corona-Fälle, drei sind wieder gesund. In unserem Seniorenheim gab es zum Glück nur einen Verdachtsfall, der sich nicht bestätigt hat", sagt Grüneis. Rasche Informationen über diverse Kanäle gab es etwa über den Einkaufs-Lieferservice für Risikogruppen ebenso wie über die Absage des Bauernmarktes oder dass nun sieben junge Menschen "Essen auf Rädern" zustellen, ein Dienst, den normalerweise ehrenamtliche Pensionisten übernehmen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at