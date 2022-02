Gemeinde Gunskirchen war Abräumer bei Lions-Aktion

30.000 Euro Erlös erwirtschafteten fünf regionale Lions Clubs bei ihrer vorweihnachtlichen Charity-Aktion. Weil der traditionelle Punschstand bereits zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer fiel, verkauften die Clubmitglieder tausende Adventkalender zum Stückpreis von sechs Euro. Diese entstanden in Eigenproduktion und mithilfe von Sponsoren. Die Käufer konnten bei einem attraktiven Gewinnspiel mitmachen, das mit 300 Preisen lockte.

Die drei Hauptpreise wurden kürzlich an die glücklichen Gewinner übergeben. Davon gingen zwei Preise an Mitarbeiterinnen des Gemeindeamtes in Gunskirchen. Zu ihrem seltenen Glück verhalf ihnen Bürgermeister Christian Schöffmann, von dem die Adventkalender stammten.

E-Roller für den Enkel

Ein E-Roller, gesponsert von der Firma Leeb, ging an eine der beiden Gemeindebediensteten in Gunskirchen, die damit ihrem Enkel eine große Freude bereitete. Die Fünf-Tage-Kreuzfahrt, gesponsert von Costa Kreuzfahrten, nahm ihre Kollegin in Empfang. Den dritten Hauptpreis, ein Klapprad von der "Bikerei" und der Firma Austria Bio-Plastics, gewann Pharmazeut Ulrich Bläser von der Welser Lindenapotheke.

"Einmal mehr konnten unsere Serviceklubs unter Beweis stellen, wie viel man mit persönlichem Einsatz und einem engagierten Team erreichen kann", freut sich Organisatorin Renate Pyrker nach Abschluss der Charity-Aktion. Als Geschäftsführerin von Austria Plastics verantwortete sie auch die Produktion der Kalender. Den Großteil der Auflage erwarben Firmen, die mit den Adventkalendern Kunden und Mitarbeiter beschenkten.

Das gesammelte Geld geht unter anderem an soziale Einrichtungen wie das Kinderschutzzentrum Tandem, das noch vor Weihnachten eine erste Spende in der Höhe von 5000 Euro in Empfang nehmen konnte.