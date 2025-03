Gemeinde geht in Revision nach Urteil gegen Waldfriedhof in Schlüßlberg

Der Gerichtsstreit um den Waldfriedhof geht in die nächste Instanz.

Der Gemeindevorstand in Schlüßlberg hat im Fall des geplanten Waldfriedhofs entschieden, weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Wie berichtet, hat das Landesverwaltungsgericht (LVwG) gegen den Standort in einem Wald in Buchet entschieden. Zuvor lehnte die Raumordnungsabteilung des Landes eine entsprechende Änderung im Flächenwidmungsplan ab. Die Gemeinde ist weiterhin für den Standort. Betreiber des Projekts ist Augustin Spiegelfeld.

Bürgermeister Klaus Höllerl (SPÖ) sagt im Gespräch mit den OÖNachrichten, er könne die Entscheidung des LVwG nicht nachvollziehen. "Wir haben uns auch andere Waldfriedhöfe angesehen, auch die sind nicht im Zentrum einer Gemeinde und auch nicht fußläufig erreichbar, warum das bei uns unbedingt so sein muss, ist für uns nicht verständlich." Der Richter des LVwG kam zum Schluss, dass der Waldfriedhof fußläufig aus dem Gemeindegebiet oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein müsse, da man sonst Personen von der Nutzung ausschließen würde. Der geplante Waldfriedhof ist allerdings drei Kilometer Luftlinie vom Ortszentrum entfernt, die nächste Öffi-Haltestelle liegt in 4,5 Kilometer Entfernung.

Die Gemeinde wird nun nach Rücksprache mit einem Anwalt eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof und/oder eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof einreichen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger