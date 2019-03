Gemälde kehrt nach Restaurierung in Thalheimer Nothelfer-Kapelle zurück

WELS/THALHEIM. Denkmalgeschütztes Kleinod im Nachbarort gehört der Stadt Wels. Ölbild aus dem 18. Jahrhundert kommt Ende März auf seinen gewohnten Platz am Fuße des Reinbergs.

Die Nothelfer-Kapelle am Fuße des Reinbergs ist seit vielen Monaten verwaist. Das Gemälde aus dem 18. Jahrhundert musste restauriert werden, weil es lange Zeit Wind und Wetter ausgesetzt war. Die Malerei eines unbekannten Künstlers stellt Christus mit den 14 Notheiligen dar, die früher als Schutzpatrone im Gebet angerufen wurden.

Die Nothelfer-Kapelle steht auf Thalheimer Gemeindegebiet. Zuständig für die Erhaltung und Restaurierung ist die Stadt Wels, der auch der Reinberg gehört. Im Auftrag der Abteilung für Bildung und Kultur am Magistrat befreite eine Restauratorin aus dem Hausruckviertel das etwa 250 Jahre alte Ölbild von schadhaften Stellen und Witterungsschäden: "Wir wissen über dieses Bild nur das, was wir sehen. Auch der Maler ist unbekannt. Das ist aber für Gemälde dieses Alters nichts Besonderes, weil die Mehrzahl der Kunstwerke zu dieser Zeit nicht signiert worden ist", sagt Kulturamtsleiterin Renate Miglbauer.

Die Kapelle wurde 1679 von Brückenbaumeister Andreas Klom mit rechteckigem Grundriss und geschwungenem Zeltdach errichtet. Über der gesamten Front wird die Kapelle von Konglomeratsäulen gestützt. Das ist aber auch schon alles, was man über dieses Bauwerk weiß. Die steile Anfahrt in die Ortschaft Aigen lässt den Schluss zu, dass sich Fuhrwerke in früheren Zeiten besonders schwer taten und es zu gefährlichen Situationen gekommen sein muss. Vielleicht gab es auch den einen oder anderen Toten durch schwere Unfälle.

Die Ägidi-Kirche oberhalb der Kapelle ist dem einzigen der insgesamt 14 Nothelfer gewidmet, der nicht den Märtyrertod starb. Drei der Nothelfer waren Frauen. Der Heilige Ägidius lebte im achten Jahrhundert. Er war ein griechischer Kaufmann und später Abt der Abtei Saint-Gilles in Südfrankreich. Im Mittelalter war der Nothelfer einer der populärsten Heiligen. Ägidius gilt als Beistand einer guten Beichte und Vergebung.

Die Restauratorin, die aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden will, datiert das Gemälde auf das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts. Die Identität des Künstlers bleibt im Dunkeln: "Weder Frau Miglbauer noch Frau Micko vom Welser Museum oder ich sind dem Geheimnis nähergekommen. Alle drei haben in den Archiven nachgesehen und nichts gefunden", bedauert die engagierte Konservatorin.

Zuletzt wurde das Bild 1973 restauriert. Es wird nach der Konservierung Ende März in die Kapelle an ihren ursprünglichen Platz zurückkehren.

