Geierspichler versuchte sich als Ruderer

Thomas Geierspichler, eine der Galionsfiguren im heimischen Behindertensport, war am Dienstag einer von acht Rollstuhlfahrern beim Para-Rudertag des Welser Ruderclubs, der in Zusammenarbeit mit Gernot Gruber vom Unternehmen Invacare stattfand.

Während sich die einen zunächst einmal mit dem Ruderergometer vertraut machten, setzten sich andere gleich in den 1er oder Doppelzweier – je nach Handicap. Einige Teilnehmer zeigten bereits großes Interesse, möchten möglichst bald an Wettkämpfen teilnehmen und werden bereits bei der kommenden Ruderergometer-Meisterschaft in Wien an den Start gehen.

Nach dem Ruderergometer-Training ging es auf die Traun.

Der Rudersport sei eine der wenigen Sportarten, bei der Inklusion gelebt werde, betonen Vereinsverantwortliche. Für alle Wettkampfteilnehmer gelten die gleichen Voraussetzungen, deswegen wird auch in Zukunft gemeinsam mit dem Rennteam des RC Wels trainiert. Die Pläne dazu wurden bereits konkretisiert.

Der Welser Ruderpräsident Florian Fritsch und Gruber übergaben für die Para- und Jugendmannschaft des RC Wels je 500 Euro.

Egal ob jung oder alt, mit oder ohne körperliche Einschränkung, der Welser Ruderclub freut sich über neue Mitglieder. Alle Infos unter www.ruderclub-wels.at