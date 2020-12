In der Gemeinde Hinzenbach ist die Bestürzung über den plötzlichen Tod der erst 40-jährigen Sara Sonja Vormündl groß. Sie starb am Sonntag völlig unerwartet an einer Hirnblutung. Sie hinterlässt ihren Mann Reinhold, ihre Eltern und ihre drei Kinder Ben (6 Jahre), Alissa (10 Jahre) und Nico (13 Jahre), die heute ein trauriges Weihnachtsfest ohne die geliebte Mama erleben müssen.