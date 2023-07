Geheimtipp für gute Mahlzeiten

An diesem Tag wird "Cuisine im Team" praktiziert. Jugendliche und junge Erwachsene, die noch nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, haben die Chance, am Kochprojekt mitzuarbeiten. Gekocht wird für bis zu 40 Teilnehmer. Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FP) zog nun an Ort und Stelle eine Zwischenbilanz. Seit Mai 2022 wurde an mehr als 50 Tagen gekocht. Seither wurden von "Cuisine im Team" 1800 Mahlzeiten zubereitet, wobei sich die kulinarische Reise von der Kürbiscremesuppe über das Brathendl und griechischen Salat bis zur Eispalatschinke erstreckte. So konnten die Teilnehmer auch lernen, nachhaltig mit Lebensmitteln umzugehen. Da das Projekt so erfolgreich ist, wurde es nun vom Land OÖ verlängert.

