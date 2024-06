Gegen Leitschiene gefahren: Lenkerin (59) in Schlüßlberg verletzt

Die Frau fuhr entlang der B 137 von Wels kommend Richtung Grieskirchen. In Schlüßlberg kam sie aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine dort beginnende Leitschiene auf.

Das Fahrzeug wurde daraufhin in die Luft geschleudert, landete auf dem Dach, schlitterte quer über die Fahrbahn, stieß dort gegen eine Betonleitschiene und kam am linken Straßenrand am Dach liegend zum Stehen.

Passanten halfen der Lenkerin aus dem Fahrzeug und verständigten die Rettung. Die 59-Jährige wurde verletzt ins Klinikum Wels gebracht.

