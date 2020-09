Gefährlicher Schulweg in Steinhaus: Bürgermeister lenkt ein

Weil im Ortszentrum auf dem Areal des Jagawirts seit kurzem mehrgeschoßige Wohnbauten entstehen und der Gehsteig auf dem Weg zur Volksschule deshalb gesperrt werden musste, hielt die Gemeinde nach einem neuen Schulweg Ausschau. Ein schmaler Wiesenweg am Rande der Bahntrasse sollte Abhilfe schaffen. Die anschließende Beschilderung geriet zum Schildbürgerstreich. Der ausgeschilderte Pfad ist schmal, ungesichert und nicht ausgebaut. Er verläuft direkt neben den Gleisen der Almtalbahn.

Betroffene Eltern weigern sich nun, ihre Kinder auf diesem Weg ab kommender Woche in die Schule zu schicken. Sie üben Kritik an der Gemeinde, die noch dazu mit einem Schreiben die Eltern über den neuen Schulweg informierte. ÖVP-Fraktionsobmann Reinhard Reiter schließt sich ihren Einwänden an: "Nicht alle Kinder sind vorsichtig und vernünftig. Da gehört dringend eine Absicherung gemacht. Ich kenne niemanden, der dort seine Kinder durchgehen lässt."

Die Beschilderung regt Eltern auf. Bild: privat

Wie viele Kinder ursprünglich den gefährlichen Schulweg antreten sollten, ist seitens der Gemeinde nicht zu erfahren. Reiter schätzt die Zahl der Volksschüler auf bis zu 40. Am meisten betroffen sind Kinder aus der Schlosssiedlung. Reiter zweifelt auch an, dass die Nutzung des Weges in Abstimmung mit den ÖBB erfolgt sei. Gefährlich für die Kinder sei auch das anschließende Überqueren der Straße im Bereich des Musikheimes. "Wir fordern dringend eine andere Lösung. Sollte dies bis zum Schulstart nicht möglich sein, muss ein Baustopp der Großbaustelle verhängt werden", fordert der ÖVP-Fraktionschef.

Inzwischen hat auch Piritsch erkannt, dass der beschilderte Schulweg nicht das Gelbe vom Ei ist. Piritsch spielt den Ball weiter an den Verkehrssachverständigen der BH: "Der Weg ist nicht verordnet, wir haben nur auf die Option hingewiesen, weil er schon immer von Leuten genutzt wird." Die Lagepläne hat Piritsch unterdessen an die BH geschickt. Gestern fand im Beisein des Bürgermeisters ein Lokalaugenschein statt. Ein Ergebnis lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor. Eine Alternative zur Bahntrasse könnte ein Schülerlotsendienst vor und nach der Schule sein, so Piritsch. Der Vorschlag Reiters, die Kinder in der Bauzeit mit dem Schulbus zu transportieren, bezeichnet Piritsch wörtlich als "Mercedes-Lösung". (fam)