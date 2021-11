Gedenken an Pogrom-Opfer

Sie findet vor dem Mahnmal für Welser Juden im Pollheimerpark statt. Der Welser Gospelchor Choice of Voice und Schüler der MS 5 Mozartschule gestalten die Feier. Mitglieder des Welser Stadtsenats legen einen Kranz nieder. Die Reichspogromnacht bildete den Auftakt zur systematischen Judenverfolgung. Ab 1938 kam es auch in Wels zur Vertreibung und späteren Ermordung jüdischer Familien. Im Nordteil des Welser Friedhofes befindet sich ein weiteres Mahnmal, das den an dieser Stelle bestatteten Opfern des Todesmarsches ungarischer Juden gewidmet ist.