Gedenken an Opfer der Nazis im Schloss Hartheim

In den 1940-ern war die damalige Pflegeanstalt Gschwendt eine Außenstelle der früheren Landes-Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart, des jetzigen Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums. Zwischen 1942 und Kriegsende wurden Menschen von Gschwendt in die damalige NS-Euthanasieanstalt Schloss Hartheim in Alkoven deportiert. Dort wurden sie wie tausende andere Menschen, die nach der damaligen NS-Diktion "lebensunwertes Leben" waren, ermordet.

Der vielen Opfer gedachten kürzlich Bewohner des Landespflege- und Betreuungszentrums (LPBZ) des Schlosses Gschwendt und die LPBZ-Geschäftsführung. Es wurde auch eine neue Gedenktafel enthüllt.

Initiatorin der Gedenktafel ist LPBZ-Geschäftsführerin Christina Schwarzberger. "Es ist unvorstellbar grausam, was den damaligen Bewohnerinnen und Bewohnern von Schloss Gschwendt in der NS-Zeit angetan wurde. Noch unvorstellbarer wird es für uns, wenn man den respektvollen, fördernden Umgang der Mitarbeiter mit unseren Bewohnern heute dem Tun der damaligen Zeit gegenüberstellt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Alkoven Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.