Sektionschef Hermann Feiner erklärte die Causa zur Chefsache und beauftragte die Leiterin des Mauthausen Memorials, Barbara Glück, einen Textvorschlag zu verfassen. Direkt neben den Namen der 13 Männer der 2. SS-Panzerdivision "Das Reich", die am 4. Mai 1945 bei einem Gefecht mit der vorrückenden US-Armee getötet wurden, wird auf die zahlreichen Massaker, die die Waffen-SS an der Zivilbevölkerung und als Wachmannschaft in den Konzentrationslagern verübt hatte, hingewiesen.

Die unmittelbare persönliche Beteiligung der Bestatteten an den Gräueltaten ist nicht belegt. Zehn von ihnen waren zum Zeitpunkt ihres Todes 17 oder 18 Jahre alt.

Der erklärende Text wurde sowohl in Deutsch als auch in Englisch angebracht. Bürgermeister Fabian Grüneis (VP) zeigt sich mit der Umgestaltung zufrieden. "Die richtige Kontextualisierung und die Wahrung der Totenruhe wurden umgesetzt."

Laut dem jungen Waizenkirchner Ortschef seien aber auch wieder Rechtsextreme auf die Grabstätte aufmerksam geworden. "Wir hatten bereits wieder Kerzen von der Kameradschaft IV dort stehen", sagt Grüneis. Das Grabmal wurde bereits davor regelmäßig missbraucht, um die Waffen-SS zu ehren und ihre Verbrechen zu relativieren. Auch darauf wird nun hingewiesen.

Harald Geissler von den Waizenkirchner Grünen betont, "dass vom Innenministerium in kürzester Zeit und mit erheblichem Aufwand die Aufarbeitung einer geschichtlichen Altlast umgesetzt wurde. Dies kann sicher österreichweit als Vorbild gelten."