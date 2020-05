Gedenken an Befreiung

An die Befreiung des KZ-Nebenlagers Gunskirchen am 8. Mai 1945 erinnerten kürzlich Vertreter der Gemeinde mit einer Kranzniederlegung. Anlässlich des 75. Jahrestages gedachten Bürgermeister Christian Schöffmann, Gemeinderätin Jutta Wambach, Vizebürgermeister Friedrich Nagl und Bürgermeister a. D. Josef Sturmair der zahlreichen Opfern. An die Toten des NS-Regimes erinnerten an diesem Befreiungstag auch Robert Eiter vom Mauthausen-Komitee und Werner Retzl von der Welser Initiative gegen Faschismus.

In den Gunskirchner Traunauen befand sich im Frühjahr 1945 eines der größten Nebenlager des KZ Mauthausen. Es war im Dezember 1944 zum Zweck der Herstellung von Flugzeugteilen geschaffen worden. Ausgemergelte Häftlinge wurden noch wenige Tage vor Kriegsende in einem Todesmarsch, bei dem Tausende ihr Leben ließen, dorthin getrieben.

Am 4. Mai 1945 konnte die vorrückende US-Armee rund 17.000 Menschen befreien. Von ihnen starben allerdings noch viele während der darauffolgenden Woche.