Geburtstag feierte 103-Jähriger erstmals nicht zu Hause

Seinen 103. Geburtstag feierte Johann Pfaff aus Fischlham erstmals nicht zu Hause. Und das kam so: Mitte September laborierte der älteste Bewohner des Bezirkes Wels-Land an einer hartnäckigen Lungenentzündung. Die Rettung musste ihn mit 41 Grad Fieber ins Krankenhaus bringen.

Schon nach einer Woche im Klinikum Grieskirchen konnte Pfaff nach Stadl-Paura ins Sozialzentrum Kloster Nazareth übersiedeln, wo er mithilfe von Pflegern und Pflegerinnen hart daran arbeitete, so schnell wie möglich wieder ohne Rollstuhl seinen Alltag zu bewältigen.

Treuer OÖN-Leser

Inzwischen flitzt er wie eh und je mit dem Rollator durchs Haus und macht Turnübungen, die er sich bei ORF-Vorturner "Fit mit Philipp" abschaut. Und er bekommt immer noch täglich die OÖNachrichten im Abo geliefert. Seit rund 50 Jahren ist Johann Pfaff einer der treuesten Leser unseres Mediums.

Am 21. Dezember wurde Pfaff 103 Jahre alt. Seine Familie, die Bewohner des Sozialzentrums und das engagierte Personal ließen ihn hochleben und servierten dem rüstigen Greis das größte Stück von seiner Geburtstagstorte.

Pfaffs Lebenslauf ist OÖN-Lesern bekannt. Als fünftes Kind und erster Sohn seiner Familie kam er 1920 in Vukovar im heutigen Kroatien als Mitglied der deutschsprachigen Volksgruppe der Donauschwaben zur Welt. Nach seiner Flucht in den Wirren des Kriegsendes ließ sich Pfaff mit seiner Familie in Fischlham nieder.

"Mein Opa ist ein Kämpfer", ist Enkelin Christina Gärtner voller Bewunderung über ihren Großvater. Denn trotz seines hohen Alters sei er noch immer erstaunlich fit und relativ selbstständig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper