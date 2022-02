Gauklern ist das Lachen noch nicht vergangen

Das kommende Wochenende hätte für die Eferdinger Gaukler der Höhepunkt der diesjährigen Faschingssaison werden sollen. Die diesjährige Landesnarrenhauptstadt musste aber das Gauklerfest im Bräuhaus absagen. Das Lachen ist den Mitgliedern der Faschingsgilde aber auch in Pandemiezeiten noch nicht vergangen. Ab Samstag verlegen die Gaukler ihre Aktivitäten ins Netz und werden auf vimeo.com/channels/gaukler einige Kurzfilme, Szenen und Sketches aus dem Alltag der Gauklerfamilie, mit laufenden Ergänzungen bis zum Faschingsdienstag, präsentieren. Start ist mit der Antrittsrede des Landesprinzenpaares, Susanne III., die strickende Puzzlequeen mit scharfem Blick, und Prinz Gerald I., der Software-Robin-Hood mit Bastelgeschick. Geplant sind unter anderem auch Szenen einer Corona-Ehe und Gaukler-News. Am Samstag wird mit der Staatsgarde gedreht.

Faschingsumzug noch in Planung

Gaukler-Präsident Wolfgang Boldog will den Landesfaschingsumzug, der am 27. Februar geplant wäre, noch nicht abschreiben. "Wir sind noch in Planung, wenngleich es komplett ungewiss ist, was wir outdoor dürfen und was nicht." Falls der Umzug stattfinden kann, dann rechnet er statt mit den geplanten 40 Faschingswägen nur mit etwa der Hälfte.