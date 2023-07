Gastroehepaar übernimmt das Campo in Grieskirchen

Er ist in der Gastronomieszene in der Region kein Unbekannter: Markus Amesberger, Betreiber des Hexenstadls (zuletzt Highlife) in Bad Schallerbach und der Tanzbar Diana in Wallern, übernimmt mit seiner Frau Jasmin Amesberger-Sarmini das "Campo" im Zentrum von Grieskirchen von Topgastronom "Assi" Suat Aslan.

"Der Hauptgrund ist, dass ich von der Nacht- auf die Tagesgastronomie umsteigen möchte", sagt der 51-Jährige, der seit 30 Jahren in der Branche tätig ist. Er wolle das Campo genau so weiterführen, wie es Assi 20 Jahre lang gemacht habe, aber mehr Events machen, betont er im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Er wird mich in die Kunst des Eismachens einführen. Starten werde ich im März nächsten Jahres. Assi, der die Saison noch fertigmacht, wird nächstes Jahr noch begleitend dabei sein", sagt Amesberger.

Das Tanzcafé Diana wird seine Frau Jasmin weiterführen, auf dem Areal des Hexenstadls im Bad Schallerbacher Zentrum gibt es Pläne für Wohn- und Geschäftsflächen. Sein Ziel sei es, nächstes Jahr auf dem Grundstück ein Projekt zu entwickeln.

Nun gibt es auch den Ersatztermin für das am 30. Juni wetterbedingt abgesagte "Assi-Fest". Es findet am Mittwoch, 26. Juli, ab 17 Uhr am Kirchenplatz statt. "Es wird nicht nur ein Fest für die Grieskirchner, sondern für den ganzen Bezirk", betont "Assi".

