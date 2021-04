SCHARTEN. Sich mitten in der Coronakrise für einen Neustart in der Gastronomie zu entscheiden, diesen Schritt wagen nicht viele. Kevin Kerschberger aber erfüllt sich gerade jetzt seinen Wunsch nach der Selbstständigkeit und hat in den vergangenen drei Monaten gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Marion das ehemalige Café Kronberg in Scharten renoviert. Der neue Pächter wird das Lokal unter dem neuem Namen "Gasthof Schartnerblick" wiedereröffnen, sobald die Gastronomie wieder aufsperren darf.