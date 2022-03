Es ist ein besonders schöner und stiller Ort, um nach der tagelangen Flucht etwas zur Ruhe zu kommen. Der Gasthof "Zum Heiligen Nikolaus" von Olga und Johann Steindl-Starlinger, die acht Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beherbergen, liegt an der Donauschlinge in Haibach in der kleinen Ortschaft Inzell. Die gebürtige Russin, eine studierte Biochemikerin, und ihr Mann, ein Steuerberater, haben, als der Krieg ausbrach, nicht lange gezögert, sondern gehandelt.