Gaspoltshofen: Mann hing 2 Stunden kopfüber in Tierkörper-Container fest

Der Mann hatte sich nicht selbst aus der misslichen Lage befreien können: Sein Handy lag auf dem Container. Erst ein Lkw-Fahrer rettete ihn. Der sah die Beine des Mannes aus dem Container ragen und verständigte die Familie. Gemeinsam zogen sie den Mann aus der eckigen Öffnung.

Als der Mann Fleischreste in den leeren Container warf, sei ihm seine Haube hineingefallen, berichtet ORF Oberösterreich. Beim Versuch, sie wieder herauszuholen, fiel er kopfüber in den Behälter und blieb stecken.

Der Vorfall dürfte sich bereits vor knapp zwei Wochen ereignet haben. So lange unbemerkt blieb der kopfüber im Container steckende Mann, weil der Zwischenfall an einem Wochentag passierte, an dem das Altstoffsammelzentrum eigentlich gar nicht geöffnet hat, hieß es von dort.

