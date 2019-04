Gas- und Bremse verwechselt: Auto landete auf Bahngleisen

ALKOVEN. Ein Fahrfehler und ein missglücktes Ausweichmanöver dürften am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall in Alkoven (Bezirk Eferding) geführt haben.

Für die Bergungsarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr an. Bild: http://www.feuerwehr-alkoven.at | Hermann Kollinger

Laut Polizei dürfte eine 65-jähriger Autofahrerin, die mit ihrer Tochter, ihrem Enkel und einem Hund in ihrem Ford unterwegs war, das Gas- mit Bremspedal verwechselt haben. Sie hatte den Wagen gegen 12:25 Uhr an einem Bahnübergang in der Ortschaft Straßham anhalten wollten, beschleunigte aber stattdessen.

Um dem Auto vor ihr nicht aufzufahren, wich die Frau nach rechts aus und rammte dabei eine Splittkiste, einen Leitpflock, eine Kilometrierungstafel und einen Richtungspfeil. Nach 45 Metern kam der Wagen auf dem Gleiskörper der Linzer Lokalbahn zum Stillstand.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Alkoven, Schönering und Polsing an, die den Wagen per Seilwinde von den Schienen zogen. Die Bahnstrecke musste rund eine halbe Stunde lang gesperrt werden.

