„Was ist los, ganz Wels schläft. Zwanzig Leute stehen vor der Messehalle 3, leider geschlossen. Und auch kein Hinweis, wo eventuell eine Impfstation offen hat. Als ob es kein Covid gäbe!“

Der Welser, der sich heute gerne seinen dritten Stich abholen wollte, gab aber nicht gleich auf und fuhr zum Krankenhaus weiter. Aber auch dort heißt es wieder: Fehlanzeige! Das Krankenhaus ist zwar geöffnet, es werden aber nur Krankenhaus-Angestellte geimpft. Immerhin bekommt der impfwillige Welser dort die Nummer einer Hotline.

Die gute Nachricht zum Schluss: Nach einem Anruf beim Max-Center hebt dort eine freundliche Dame ab und informiert, dass derzeit weder die SCW noch das Max-Center Impfaktionen haben und dass nach ihrem Wissensstand auch der Impfbus in Wels nicht im Einsatz ist.

Haben Sie einen Moment Zeit, fragt sie und schaut ins Internet. Nach einigen Sekunden die erfreuliche Nachricht: „Da haben wir´s, sie finden in der Plus-City eine Pop up-Impfaktion.

„Zumindest diese Damen hat ein großes öffentliches Lob verdient. Sie hat mich nicht nur freundlich und kompetent über das eigene Unternehmen informiert und sich auch noch Zeit genommen, das „anonyme“ Kundenanliegen zu klären, so der E-Mail-Schreiber.

Zur weiteren Aufklärung: Auch in Wels rechnet man demnächst mit großen Andrang. Das Impfzentrum wird übersiedeln, der neue Standort wird in der Shopping City Wels in der Salzburger Straße sein. Ab 11. November ist das Welser Impfzentrum dann an der neuen Adresse stationiert.

Das Testzentrum wird am kommenden Dienstag am Zentralmarkt-Gelände eröffnet. Die Anmeldung für die Teststraßen, den Testbus oder einem Test in einer Apotheke bleibt gleich, ebenfalls die Buchung für die Impfung.