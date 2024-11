"GansFein" wird das neue Restaurant neben dem Welser Ledererturm

20 Bewerber gab es für das neu geplante Lokal an der prominenten Adresse Stadtplatz 58, das direkt an das Welser Wahrzeichen, den Ledererturm, grenzt. Das Rennen gemacht hat ein junges, engagiertes und bestens ausgebildetes Gastropaar. Kevin und Carmen Stummer können bereits auf mehrjährige Erfahrung im Luxushotelsegment in Wien und im Waldorf Astoria in Berlin verweisen.