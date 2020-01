Bereits seit Oktober feilen die Gallspacher Narren mit ihrem Präsidenten Klaus Aigner am Programm für die beiden Faschingssitzungen am Samstag sowie am Freitag, 7. Februar. Sitzfleisch ist dabei gefragt. "Das Programm wird rund dreieinhalb bis vier Stunden dauern, wir rechnen damit, dass wir mit den Zugaben um kurz vor Mitternacht fertig sein werden", sagt Narrenpräsident Klaus Aigner im Gespräch mit den OÖN.