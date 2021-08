Motorradfahrer beim Ausparken verletzt

Ein 33-jähriger Mann war am Dienstag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße in Wels rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 23-Jährigen aus dem Bezirk Eferding. Daraufhin kam der Motorradlenker zu Sturz. Er wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels gebracht.