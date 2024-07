"Fuzzy" geht in Pension: "Steiner’s Gasthof" in Haag sperrt zu

Ab Ende September steht das Haus in der Lambacher Straße leer.

"Steiner’s Gasthof" ist auch weit über die Bezirksgrenzen von Grieskirchen bekannt – in Haag am Hausruck selbst und den umliegenden Gemeinden gehen die Leute aber "zum Fuzzy". Der Spitzname von Inhaber und Betreiber Friedrich Steiner steht seit 36 Jahren für ausgezeichnete Küche und ehrliche Gastfreundlichkeit. Mehrere Beiträge in TV-Sendungen machten das Haus im ganzen Bundesland bekannt.

Lesen Sie auch: Traunsteinhaus-Pächter hören mit Saisonende auf

Im September geht eine gastronomische Ära zu Ende: Steiner und seine Gattin Monika gehen in Pension und schließen das Traditionshaus. Ihm blute das Herz, sagt der Vollblut-Gastronom: "Aber ob wir jetzt zusperren oder nächstes Jahr – für die Leute ist es immer blöd." Er wolle aufhören, solange es gut laufe, sagt Steiner: "Ein Skifahrer soll ja auch auf dem Höhepunkt seine Karriere beenden und nicht erst, wenn er auf den hinteren Plätzen landet."

Treffpunkt für Jung und Alt

Denn das Geschäft gehe weiterhin gut, sagt Steiner: "Wir sind gut ausgelastet und haben ausreichend Personal, das ist ja nicht mehr selbstverständlich." Auch er habe aber gemerkt, dass die Mitarbeitersuche immer schwieriger werde: "Wir finden immer noch motivierte Leute, aber in der Quantität lässt der Nachwuchs leider aus." Mit gutem Service stehe und falle die Stimmung in einem Gasthof: "Wenn die Gäste zu lange warten müssen, sind sie auch nicht mehr zufrieden. Das wollten wir uns nicht mehr antun, wir haben ja einen guten Ruf. Die Leute sollen sich an gutes Essen und gute Bedienung erinnern. "

Im Vorjahr ehrte die Wirtschaftskammer Monika und Friedrich Steiner. Bild: Maringer/WK Grieskirchen

1988 übernahmen Friedrich und Monika Steiner das Gasthaus, das seine Eltern 1959 eröffnet hatten. Zuvor hatten beide auf Saison in verschiedenen Haubenrestaurants gekocht. 1993 baute das Paar die Gaststätte um, renovierte die Gästezimmer und ergänzte den Restaurantbereich um die Bar.

Letztere wurde zum beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. "Wir haben oft Party bis in die frühen Morgenstunden, den Schlussdienst mache ich immer selbst – es war mir bis zum Schluss lustig, aber ab einem gewissen Alter wird es auch ein bisschen anstrengend", erzählt Steiner.

Dankbar für treue Gäste

Sein Gasthof ist einer der letzten in Haag. "Der Marktplatz und die ganze Gemeinde haben sich gewandelt. Zu Spitzenzeiten hat es mehr als 20 Gasthäuser gegeben, jetzt ist es eine Handvoll", erzählt Steiner.

Umso mehr habe er sich über die Treue der Gäste gefreut: "Wir haben immer relativ lang Betriebsurlaub gemacht, aber gleich am ersten Tag sind die Leute wiedergekommen."

Eine Nachfolge für den Gasthof schließt der Wirt aus. Die gemeinsame Tochter ist in der Privatwirtschaft erfolgreich. "Pächter wollen wir keinen – das geht in den meisten Fällen nicht gut, und wir wohnen selber im Haus", sagt Steiner.

Bis Ende September hat der Gasthof noch geöffnet – dann treten die Steiners die verdiente Pension an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Haag Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.