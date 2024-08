Fussl eröffnet die bereits vierte Modefiliale in Wels

Die Expansion der Fussl Modestraße geht weiter. Ende September sperrt der Modehändler aus dem Innviertel die bereits vierte Filiale in Wels auf. Einziehen wird Fussl in eine frei gewordene Geschäftsfläche im Obergeschoß des Welser max.centers.

"Wir bleiben auch in der benachbarten SCW, weil wir in den beiden Einkaufscentern unterschiedliche Kunden ansprechen und im max.center zusätzliche Kunden gewinnen können", sagt Ernst Mayr, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens mit Sitz in Ort im Innkreis. Er führt die Modehandelskette gemeinsam mit seinem Bruder Karl in fünfter Generation, unterstützt von ihren Frauen Martina und Maria Mayr.

Weitere Geschäfte in Wels betreibt Fussl am Kaiser-Josef-Platz und in Wels-Nord beim Interspar.

Esprit-Personal wechselt

Fussl hat auch das Esprit-Modegeschäft in der SCW als Franchisenehmer geführt. Nach der Insolvenz des großen internationalen Modekonzerns wird keine Ware mehr geliefert, Fussl kündigt den Mietvertrag für diese Geschäftsfläche in der SCW. "Die Esprit-Mitarbeiter arbeiten künftig in der Filiale im max.center, keiner verliert den Job", betont Mayr.

Die Familie Mayr plant im September eine Filialeröffnung in Rosenheim (Bayern), im Frühling folgt ein weiteres Geschäft in Wien sowie eine weitere Filiale in Bayern. "Wir sind pumperlg’sund, uns geht es gut, die Kunden kaufen weiterhin", sagt Mayr. Man merke natürlich eine allgemeine Verunsicherung. "Wir brauchen wirtschaftliche Impulse statt Bürokratie und mehr Zuversicht." Den Konjunkturzyklus habe es immer gegeben, jetzt sei er etwas heftiger. "Vor zwei Jahren haben noch alle gejammert, dass sie keine Leute für offene Stellen finden, jetzt bricht die Wirtschaft ein, vielleicht ist es aber in einem Jahr schon wieder ganz anders und wir wissen nicht, wo wir die Leute herbekommen."

Aktuell hat sich die Personalsituation entspannt. "Beim Personal geht es uns wieder besser, weil die Menschen einen sicheren Arbeitsplatz bevorzugen, den haben sie bei uns", sagt Mayr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger