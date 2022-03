Bei dem Versuch, eine 60-jährige Spaziergängerin zu überholen, hat ein unbekannter Radfahrer am Sonntag gegen 15 Uhr einen Unfall verursacht: Der Mann touchierte die Frau in der Nähe des Wasserkraftwerkes bei Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) von hinten. Sie kam zu Sturz und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie ins Klinikum Wels gebracht werden musste. Der Radfahrer blieb kurz stehen, hinterließ falsche Kontaktdaten und flüchtete dann von der Unfallstelle.