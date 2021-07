Für Hund gebremst: Mopedfahrer verletzt

Seine Rücksicht auf einen vierbeinigen Verkehrsteilnehmer hat einen Jugendlichen aus dem Bezirk Eferding am Dienstag ins Krankenhaus gebracht. Der Bursch war im Gemeindegebiet von Fraham in Richtung Trattwörth unterwegs, als plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief.

Besitzer wird angezeigt

Um das Tier nicht anzufahren, bremste der 15-Jährige stark ab, verlor die Kontrolle über sein Motorfahrrad und stürzte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Der 69-jährige Hundebesitzer, der seinen Vierbeiner frei laufen ließ, konnte ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Zu einem weiteren schweren Zweiradunfall kam es am Dienstag in Obertraun. Eine 24-jährige Holländerin war bei der Fahrt mir ihrem Motorrad vom Koppenpass abgekommen und rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt: