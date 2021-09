Lange hat die Imkerei als Männerdomäne gegolten. Mittlerweile hat sich das Blatt aber gewendet. Immer mehr Frauen entdecken die Imkerei für sich. Eine von ihnen ist Elisabeth Lanzer aus dem Bezirk Vöcklabruck. Sie betreut rund 130 Bienenvölker, die aber nicht das ganze Jahr über auf ihrem Hof in Pühret stehen. Die Bestäubungsimkerin ist mit ihren Bienen unterwegs und stellt die Völker zur Blütezeit der Feldfrüchte, etwa des Raps, am Rande der Äcker oder in den Obstplantagen ab.