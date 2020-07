Er war ein stiller und unaufdringlicher Künstler, der ein beachtliches Schaffenswerk hinterlässt. George Classen, zuletzt in Wels zu Hause, starb 78-jährig während der Corona-Zeit an den Folgen eines Herzinfarktes. Seinen Lebenstraum, ein eigenes Museum, geht für den Künstler erst posthum in Erfüllung.