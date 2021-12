Fünfstelligen Euro-Betrag an "Chef" überwiesen

Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. Dezember, doch erst jetzt, bei einem Gespräch mit dem Chef, flog der Betrug auf. Eine bislang unbekannte Täterin übermittelte am 3. Dezember mit einer E-Mail-Adresse, die der des Chefs ähnlich war, eine Mail mit einer Zahlungsaufforderung an die Buchhaltung einer Welser Firma. Die Buchhaltung überwies den niedrigen fünfstelligen Betrag in dem Glauben, dass ihn der Chef brauchen würde. Erst bei einem Gespräch am vergangenen Dienstag stellte sich herausstellte, dass der Chef nichts von der Überweisung wusste. Vom Geld fehlt noch jede Spur.