Fünf Acts in fünf Welser "Grätzeln": Pop-up-Format wird fortgesetzt

Im kleinen Rahmen fanden sie pandemiebedingt schon im Vorjahr statt. In diesem Sommer sollen die Pop-up-Konzerte in den Welser Stadtteilen wieder über die Bühne gehen. Pro Konzert können 1000 Besucher dabei sein. Im August und September stehen fünf Acts auf dem Programm. Neben Rock ’n’ Roller Andy Lee Lang, der 2020 die Besucher auf dem Grünbachplatz zum Tanzen brachte, werden auch heimische Formationen auftreten. So tritt Wösblech Deluxe am 4. September am ehemaligen FC-Wels-Platz in Bigband-Stärke auf.

Andy Lee Lang tritt in Lichtenegg auf.

"Die Pop-up-Konzerte sind auch als politisches Signal an die Stadtteile zu verstehen, dass wir sie nicht vergessen", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Die Stehplatzkonzerte können gratis besucht werden. Wer dabei sein will, muss sich registrieren lassen und einen 3-G-Nachweis erbringen.

"MusikFestiWels" mit Opus

Der Welser Konzertsommer wird sich nicht nur in den Stadtteilen abspielen. Vom "Music in the City" jeden Freitag und Samstag zu Monatsbeginn über das "MusikFestiWels" (16. bis 17. Juli) mit Julian le Play und Opus bis zum Kleinod Musikfestival von Gösser-Wirt Jörg Wanik und Horst "Sandy" Sonntagbauer (27. bis 29. August) profitiert vor allem die Innenstadt.

Veranstaltet werden die Konzerte von Wels Marketing. Der Fokus ist dabei weiterhin aufs Zentrum gerichtet. Inzwischen kehrt auch wieder Leben in die Stadt. Im Vergleich zu 2020 sind die Frequenzen im Juni um mehr als neun Prozent gestiegen. Selbst im Juni 2019, als Corona das öffentliche Leben noch nicht lahmlegte, waren die Frequenzen um drei Prozent niedriger als heuer.

96 Prozent der Flächen in der Stadt sind besetzt. Mit Royal Donuts in der Fußgängerzone, "Thong Ma Thai" in der Pfarrgasse, "One Cup – Drinks & More" in der Bäckergasse und "Basic Store" (Sport & Wäsche) in der Rainerstraße verkündet Wels Marketing weitere Ansiedlungen.

5 Acts – 5 Stadtteile. Freitag, 13. August, Andy Lee Lang, Lichtenegg, Freitag, 20. August, The FreeMenSingers, Neustadt, Donnerstag 26. August, Bigtime, Pernau, Samstag, 4. September, Wösblech Delux, Gartenstadt, Donnerstag, 9. September, Stars of Boogie Woogie, Vogelweide