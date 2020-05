Führungswechsel am 1. Mai in der Welser AK

Passend zum Tag der Arbeit gab es am 1. Mai einen Wechsel an der Spitze der Welser Arbeiterkammer. Auf die Juristin Michaela Petz folgt nach deren Pensionierung mit Margit Göbl wieder eine Frau. Die neue Bezirksstellenleiterin kommt aus der Insolvenzabteilung der Linzer Arbeiterkammer und hat eine nicht alltägliche Berufslaufbahn zurückgelegt.

Vor ihrem Einstieg in die AK arbeitete Göbl als diplomierte Krankenschwester im Spital ihrer Heimatstadt Amstetten. Ihr Jus-Studium an der Linzer JKU absolvierte die Niederösterreicherin im zweiten Bildungsweg. Die 52-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. "Ich werde großteils mit dem Zug zu meinem neuen Arbeitsplatz pendeln", verrät die Amstettnerin, die in einer für Arbeitnehmer extrem schwierigen Zeit die Leitung der Welser Bezirksstelle übernimmt.

Für ihre Vorgängerin Michaela Petz fühlt sich die Corona-Krise wie ein böses Déjà-vu an. Kurz nach ihrem Antritt in Wels brach 2008 die Finanzkrise aus: "Es geht gerade ziemlich rund bei uns. Die Zahl der Anfragen hat sich seit Ausbruch der Pandemie verdreifacht. Wir sind noch mehr gefordert als während der Finanzkrise", sagt die langjährige Bezirkssstellenleiterin. Seit Mitte März verbrachte Petz ihre Arbeitszeit im Homeoffice. Über die Corona-Hotline der Arbeiterkammer war sie mit zahlreichen Anfragen zu Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit konfrontiert: "Ich habe mir meinen Abschluss etwas anders vorgestellt. Es wäre mir ein Anliegen gewesen, mich bei den Vertretern der Institutionen zu verabschieden. Im Moment geht das nicht." Ihre Abschiedsfeier will Petz später nachholen. Die Neo-Pensionistin wird durch die Corona-Krise auch in puncto Reisefreude eingebremst: "Ich bleibe aber umtriebig und halte jetzt Ausschau nach einer ehrenamtlichen Beschäftigung, die zu mir passt", sagt Petz.