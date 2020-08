Führerschein-Neuling raste mit über 100 km/h durch Wels

Der Mann war damit doppelt so schnell als erlaubt unterwegs. Er geriet auf der Salzburger Straße in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Bei seiner rasanten Fahrt war der 20-Jährige zumindest nüchtern. Er wurde angezeigt, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

