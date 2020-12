Frontalkollision forderte zwei Verletzte

Auf der Mistelbacher Straße waren zwischen Mistelbach und Scharten zwei Pkws in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Beide Lenker wurden verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum nach Wels gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach an. Die Mistelbacher Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.