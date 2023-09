Fronius: Spätabends mit dem Bus zur Schicht

Der Verkehrsverbund und das Unternehmen Fronius optimieren das öffentliche Verkehrsangebot für Mitarbeiter am Standort in Sattledt. Mit dieser Woche wurden zusätzliche Busverbindungen am späten Abend eingeführt. Die neuen Kurse passen ideal für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach der Nachmittagsschicht in Richtung Wels nach Hause fahren (Abfahrt 22.17 Uhr, Haltestelle Unterhart) bzw. aus Richtung Wels kommend zur Nachtschicht müssen (Abfahrt 21.30 Uhr, Haltestelle Wels Hauptbahnhof). Mit den zusätzlichen Busverbindungen wurde die letzte Lücke im Schichtbusbetrieb geschlossen.

Volker Lenzeder, Mitglied der Geschäftsleitung und CIO bei Fronius, betont, man unterstütze die Mitarbeiter, ihren Weg zur Arbeit klimaschonend und kostengünstig zurückzulegen. "Wir übernehmen die Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnort und Arbeitsplatz und leisten damit einen Beitrag zur Dekarbonisierung in der Region."

