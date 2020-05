Im Vorjahr hat der Wirtschaftsmotor in Wels gebrummt; mehr als 43 Millionen Euro flossen in Form von Kommunalsteuer ins Stadtbudget, ein Plus von fünf Prozent. Vor der Presse präsentierte gestern Bürgermeister Andreas Rabl (FP) den Rechnungsabschluss für 2019 mit einem Rekordüberschuss von 16,7 Millionen Euro und der Verringerung des Schuldenstandes auf 21,8 Millionen Euro.