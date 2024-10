Fremdenpolizei nahm 55-Jährigen am Welser Hauptbahnhof fest

Festnahme am Welser Hauptbahnhof

Ein Slowake, der sich illegal im Land aufhielt, ging der Fremdenpolizei am Montagabend am Welser Hauptbahnhof ins Netz. Die Beamten hatten zivile Schengenkontrollen durchgeführt. Als sie gegen 19:25 Uhr die Dokumente eines 55-Jährigen kontrollierten, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot bestand. Er wurde nach Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen laufen.

