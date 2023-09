Freiwilligenzentrum Wels: Nach Vertragskündigung soll es weitergehen

WELS. Seit rund zwei Jahren befindet sich das Freiwilligenzentrum Wels in der Krise: Die einzige Mitarbeiterin und der Vereinsobmann der SP-nahen Organisation, die Ehrenamtliche für soziale Aufgaben in der Stadt rekrutiert, sind wegen Krankenständen langfristig ausgefallen. Das Zentrum konnte seiner Tätigkeit nicht nachgehen und blieb der Stadt seit 2021 Finanzplanungen schuldig, die es laut einer Fördervereinbarung über 30.000 Euro jährlich hätte übermitteln müssen.

In der Gemeinderatssitzung am Montag resultierte das in Konsequenzen: Mit Stimmen von FP, VP, MFG sowie jeweils einem Grünen- und einem SP-Mandatar stimmte das Gremium dafür, den Fördervertrag mit dem Freiwilligenzentrum aufzukündigen. Laut Sozialreferentin und Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP) habe der Trägerverein trotz mehrmaliger Nachforderungen seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Das Ende für das Freiwilligenzentrum bedeutet das aber nicht: "Ich habe am Freitag eine Mail vom Verein bekommen, dass eine neue Vereinbarung, die wir bereits im Frühjahr geschickt haben, unterschrieben wird", sagte Raggl-Mühlberger. Und setzte nach: "Es wäre einfacher gewesen, wenn der Verein sich einmal aktiv gemeldet hätte."

"Hervorragende Arbeit"

Die SP-Vertreter verteidigten die Einrichtung. "Es steht außer Zweifel, dass das Freiwilligenzentrum über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet hat", sagte Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP). Es habe Verfehlungen auf Ebene der Vereinsführung gegeben. "Mit der Kündigung und der Unterschriftsleistung beider Seiten über eine neue Vereinbarung soll es in absehbarer Zeit einen Neustart geben. Das Zentrum soll seine hervorragende Arbeit fortsetzen können", sagte Schinninger.

Auch Grünen-Mandatar Ralf Drack forderte, dass die Einrichtung künftig wieder ihren Aufgaben nachkommen könne. "Es ist unverständlich, dass der Verein nicht rascher einen Ersatz in der Geschäftsführung gesucht hat", sagte Drack. Mittlerweile hat diese provisorisch der Marchtrenker Vizebürgermeister Christian Schneeberger (SP) übernommen. Es habe offenbar eine Auseinandersetzung zwischen FP und SP gegeben, diese sei nun einzustellen.

Dieser Forderung schloss sich VP-Stadtrat Martin Oberndorfer an: "Es ist jetzt wesentlich, dass man entpolitisiert und versachlicht. Die Freiwilligenarbeit soll weitergehen."

