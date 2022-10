Freiwillige Helfer pflegten Sozialgräber

Rund 150 freiwillige Arbeitsstunden leistete die "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage", um die letzte Ruhestätte der dort bestatteten Menschen von Unkraut zu befreien. Das Werkzeug stellte die Friedhofverwaltung bereit, die Kerzen für die Sozialgräber finanzierte Friedhofsreferent Ralph Schäfer (FP). Zu Allerheiligen findet am Dienstag, 1. November, um 14.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Gräbersegnung statt.

Zu Allerseelen ist es am Mittwoch, 2. November, um 14 Uhr erstmals möglich, die Militärische Allerseelenfeier der Welser Garnison zu besuchen. Am selben Tag wird in der Stadtpfarrkirche um 19 Uhr ein Gedenkgottesdienst für alle Verstorbenen und Gefallenen abgehalten. Nähere Infos über den Welser Friedhof sind unter wels.at/friedhof im Internet ersichtlich.